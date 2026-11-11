Це все повна нісенітниця: Воррен розвіяв чутки про можливу травму Ф'юрі

Промоутер Френк Воррен спростував інформацію про можливу травму Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) напередодні бою проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Про це він розповів в інтерв'ю Sky Sports Boxing.

"Це все повна нісенітниця, з ним усе гаразд. Не знаю, чи справді в нього був синець. Але я ніколи не чув, щоб бій за титул чемпіона світу або поєдинок такого рівня скасовували через те, що боксер отримав синець під час спарингу", – відповів Воррен.

Нещодавно колишній чемпіон Френк Бруно розповів, що чув інформацію, що "Циганський король" травмувався та може навіть не вийти у ринг проти Ей Джея 11 грудня 2026 року у Кардіффі.

На ці чутки вже відреагував британський надважковаговик Джонні Фішер.

Додамо, що вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super. Вечір боксу не відвідає батько Тайсона.

Раніше американський тренер Тедді Атлас розповів, як Джошуа може здивувати Ф'юрі, якого багато хто вважає фаворитом майбутнього протистояння.