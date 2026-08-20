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Ексчемпіон світу назвав фаворита битви Джошуа – Ф'юрі

Денис Іваненко — 20 серпня 2026, 08:29
Ексчемпіон світу назвав фаворита битви Джошуа – Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа
Getty Images

Колишній американський боксер Джеймс Тоні (77-10-3, 47 KO) висловився про майбутню битву Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його слова передає About Boxing.

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях назвав свого фаворита у протистоянні зіркових супертяжів. Він вважає, що Ей Джей має більше шансів на перемогу.

"Вони обоє перебувають на завершальному етапі своїх кар'єр, але я думаю, що Джошуа має перемогти, тому що він значно атлетичніший", – сказав Тоні.

Зазначимо, що напередодні ЗМІ розкрили дату та місце проведення британського дербі. Битва Ф'юрі – Джошуа все ж відбудеться не в їхній рідній країні.

Раніше Олександр Усик робив прогноз на дуель своїх колишніх суперників. Він вважає, що вона завершиться нокаутом.

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