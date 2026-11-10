Відомий тренер пояснив, чому Джошуа може стати більшою загрозою для Ф'юрі, аніж Усик

Американський тренер Тедді Атлас розповів, що Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) може здивувати Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), якого багато хто вважає фаворитом майбутнього протистояння.

Про це він висловився в інтерв'ю RING CHAMPS with Ak & Barak.

"У Ф'юрі більше варіантів ведення бою: він може працювати на ногах, рухатися, користуватися своїми габаритами та розмахом рук. Він може бути більш незручним для суперника, діяти обережніше, вибирати правильні моменти для атак і загалом робити більше різних речей у рингу. Але люди забувають одну річ: у боях з Усиком Ф'юрі пропускав удари, і вони на нього впливали. І Усик, яким би великим боксером він не був, усе ж не має такого удару правою рукою, як Джошуа. Джошуа б'є сильніше одним акцентованим правим", – заявив відомий наставник.

Коуч додав, якщо Ей Джей правильно психологічно налаштується на поєдинок, то глядачі побачать це безпосередньо у його діях на рингу. За словами Атласа, у такому випадку Ентоні буде господарем на рингу завдяки своєму джебу та спробує заманити "Циганського короля" у пастку.

"Якщо психологічно він не в порядку, то починає відступати. Просто відходить назад і чекає, що щось станеться саме собою. Тоді його починають ловити на технічних помилках: на русі назад по прямій, на низько опущеній лівій руці. Саме тоді він пропускає удари. Але якщо він психологічно готовий, то знову ж таки диктуватиме умови за допомогою джеба й шукатиме можливість підготувати атаку правою рукою. Навіть якщо він зможе робити це лише п'ять хвилин, у нього буде шанс впіймати Ф'юрі влучним ударом. А там уже подивимося, що станеться далі", – сказав Атлас.

Двобій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super. Вечір боксу не відвідає батько Тайсона.

Нещодавно колишній чемпіон Френк Бруно розповів, що чув інформацію, що "Циганський король" травмувався та може навіть не побитися проти Ентоні. Такі чутки вже прокоментував Джонні Фішер.