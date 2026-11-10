Почув із інтерв'ю: Бенавідес висловився про можливий бій проти Ф'юрі

Чемпіон WBA та WBO у важкій вазі Девід Бенавідес (32-0, 25 КО) зізнався, що дізнався про потенційний бій проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) з інтерв'ю британського боксера.

Про це він висловився у коментарі Fight Hub TV.

"Уперше я почув про це, коли сам "Циганський король" згадав таку можливість. Але, мабуть, мені й самому варто було звернути на це увагу. Я подумав: "Чорт забирай, чому б і ні?" Як я вже казав, іноді тобі випадають можливості, від яких не варто відмовлятися, адже іншого шансу може більше не бути. Саме тому я серйозно замислився над цим. Подумав про своє життя, про все загалом. Звісно, жоден із цих боїв не гарантований. У житті нічого не дається легко. Але якщо я готовий випробувати свої навички проти будь-якого боксера у світі, то десять разів із десяти поставлю на себе. Саме так я міркував у цій ситуації", – сказав американець.

Він додав, що ніхто йому особисто не пропонував такий можливий поєдинок. Хоча сам Девід відверто розповів, що не став би відмовлятися від такої потенційної дуелі проти Ф'юрі, який вже 11 грудня вийде у ринг проти Ентоні Джошуа.

Раніше була інформація, що у зустрічі проти Бенавідеса особисто зацікавлений Олександр Усик. Їхнє протистояння може відбутися у 2027-му, адже Девід вже отримав свій наступний бій. 5 грудня 2026 року американець поб'ється проти чемпіона WBC Міхала Чесляка.

Непереможений боксер із США вже оцінив цінність можливого двобою проти колишнього абсолютного чемпіона.