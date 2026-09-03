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Я б нокаутував його дупу: ексчемпіон закликав організувати бій проти Кличка на голих кулаках

Софія Кулай — 3 вересня 2026, 20:20
Я б нокаутував його дупу: ексчемпіон закликав організувати бій проти Кличка на голих кулаках
Володимир Кличко
instagram.com/klitschko

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Джеймс Тоні (77-10-3, 47 KO) розповів, що став би чемпіоном світу у боях на голих кулаках та припустив, якби закінчився такий гіпотетичний поєдинок проти Володимира Кличка (64-5, 53 КО).

Його слова передає ESNEWS.

58-річний американець запевнив, що переміг би українську легенду, як на голих кулаках, так і у боксерському рингу. Тоні запропонував влаштувати йому битву з Кличком-молодшим.

"Влаштуйте це. Я б нокаутував його дупу так само, як зробив би це і в боксерському рингу. Мені байдуже, як завгодно, як він захоче", – заявив Тоні.

Відзначимо, що Джеймс востаннє боксував на профі-рингу у 2017-му, коли нокаутував Майка Шеппарда у США, тоді як Кличко-молодший у квітні 2017-го програв технічним нокаутом Ентоні Джошуа.

Вже тривалий час у боксерській спільноті обговорюють можливе повернення у ринг Володимира. Промоутер Олександр Красюк оцінив ймовірність такого камбеку. За його словами, Кличко-молодший справді має бажання провести ще один бій, аби встановити історичне досягнення – стати найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі. Водночас конкретного рішення щодо повернення поки немає.

Раніше український тренер В'ячеслав Сенченко висловився щодо можливого бою між Кличком та Агітом Кабаєлом, про який останнім часом було чимало чуток.

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