Відправляв Володимира у нокаут: ексчемпіон розповів, як Клички втекли від боїв із ним

Колишній чемпіон світу за версією IBF Джеймс Тоні (77-10-3, 47 КО) пригадав, як намагався домовитись про офіційний бій проти одного із братів Кличків.

Про це він розповів в інтерв'ю ESNEWS.

Американський ексбоксер зізнався, що хотів побитись із легендарними українцями. Однак ці бої прихильники боксу не побачили, адже дані поєдинки не входили у плани Віталія та Володимира.

Водночас Тоні таки вийшов у ринг проти Кличка-молодшого, але сталось це у спарингу. Американець зізнався, чи вдалось йому відправити Володимира у нокаут.

"Так, нокаутував його, це було у залі", – відповів Джеймс.

Нагадаємо, що Тоні також спрогнозував переможця ймовірного протистояння Олександра Усика проти Деонтея Вайлдера. Ексбоксер став одним із небагатьох, який зупинив свій вибір на "Бронзовому бомбардувальнику". Ба більше, Джеймс заговорив про нокаут, у якому може побувати непереможений чемпіон із Криму.

До слова, Володимир Кличко має намір повернутись у профі-ринг, аби спробувати побити рекорд Джорджа Формана. Легенда боксу є найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі. Усик відверто розповідав, що готовий допомогти земляку на шляху до цієї мрії.