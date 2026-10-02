Після його бою я з радістю допоможу: дядько Ф'юрі – про спілкування з Джошуа

Тренер Пітер Ф'юрі підтвердив те, що готовий допомогти у кар'єрі Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО), але лише після поєдинку проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Ми з Ей Джеєм спілкувалися два місяці тому щодо порад стосовно його навичок. Дуже хороший хлопець. Після його бою я з радістю допоможу йому всім, що буде потрібно. У нього чудова команда, зокрема й команда Усика. Зараз моя увага зосереджена на Ріко, ми дуже скоро розпочинаємо тренувальний табір", – заявив дядько Тайсона.

Він відзначив рівень нинішньої команди Ей Джея. До британської дуелі Ентоні готує Бен Девісон, до якого він нещодавно повернувся, у співпраці з командою Олександра Усика, яка готувала британця до двох попередніх переможних поєдинків.

Промоутер Едді Гірн та Тайсон Ф'юрі вже відреагували на рішення Джошуа повернутися до молодого наставника.

Додамо, що битва Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Переможець протистояння отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Раніше Джошуа розповів про спілкування з дядьком Тайсона, який готував Ріко Верховена до двобою проти Усика, у якому він програв.