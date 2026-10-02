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Налаштовуюсь на це, якщо чесно: Джошуа озвучив план на битву із Ф'юрі

Денис Іваненко — 2 жовтня 2026, 07:57
Налаштовуюсь на це, якщо чесно: Джошуа озвучив план на битву із Ф'юрі
Ф'юрі та Джошуа
Getty Images

Британський боксер Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) розповів про свій план на бій з Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його слова передає Sky Sports.

Ей Джей націлений на швидку перемогу. Він збирається знищити "Циганського короля" на старті битви.

"Мені було важливо, щоб бій пройшов у Великій Британії. Я збираюся подарувати своїм уболівальникам яскравий нокаут. У першому раунді. Налаштовуюсь на це, якщо чесно. Такий план гри", – заявив Джошуа.

Зазначимо, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня в Кардіффі. Переможець протистояння отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Напередодні боксери провели першу спільну пресконференцію та зійшлися у дуелі поглядів. Тайсон вже також розкрив свою стратегію на бій.

Раніше прогноз на це протистояння зробив Філіп Хргович. Володар пояса IBF вважає фаворитом "Циганського короля".

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