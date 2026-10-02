Гірн розповів, від яких грошей відмовився Джошуа заради бою з Ф'юрі у Великій Британії

Промоутер Едді Гірн розповів, що його клієнт Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) погодився на відчутно менший гонорар заради того, аби протистояння проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) відбулося у Великій Британії.

Його слова наводить ESPN.

"Люди почали говорити: "Будь ласка, привезіть бій до Великої Британії", і Ей Джей почав це відчувати. Щоб бій відбувся у Великій Британії, йому довелося відмовитися від восьмизначної суми і навіть більше. Ей Джей сказав мені: "Як ти вважаєш?". А я відповів: "Ні, ні, ні, це твої гроші. Я не можу ухвалювати це рішення за тебе", – заявив Гірн.

Відомий функціонер пригадав, як Ей Джей погодився відмовитися від грошей після його відповіді, що краще провести бій у рідній країні.

Нагадаємо, що довгий час повідомлялося, що двобій може відбутися у США.

Битва Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Переможець протистояння отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

До протистояння Ентоні готує тренер Бен Девісон, до якого він напередодні повернувся. Також його наставник співпрацюватиме із командою Олександра Усика, яка готувала британця до двох попередніх переможних поєдинків. Гірн вже висловлювався про повернення Джошуа до Бена, відзначивши перспективне майбутнє молодого наставника.

Ф'юрі вже відреагував на повернення Ей Джея до Девісона, від якого він раніше пішов.