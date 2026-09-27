Гірн зізнався, чи відбудеться пресконференція Ф'юрі та Джошуа 30 вересня

Промоутер Едді Гірн заявив, що наразі немає конкретної дати першої пресконференції Тайсона Ф'юрі (3-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Його цитує Sky Sports.

"Наразі немає нічого підтвердженого щодо пресконференції на наступному тижні", – сказав Гірн.

Він додав, що офіційний захід перед поєдинком точно не відбудеться без нього та Ей Джея.

Відзначимо, що раніше стрімінгова платформа Netflix, яка буде транслятором поєдинку, оголосила, що британські боксери поспілкуються із пресою 30 вересня в British Airways Arc у Лондоні.

Британська дуель Ф'юрі – Джошуа повинна відбутися на 11 грудня у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super, а відомий промоутер Френк Воррен спрогнозував результат зустрічі.

Однак тепер з'явилася інформація про можливе зірвання битви через позицію Едді Гірна. Промоутер Ей Джея не хоче бачити серед організаторів бою Дейна Вайта, який став співпромоутером The Ring. У команді Ентоні спростували можливий зрив протистояння.

Водночас "Циганський король" переконаний лише на один відсоток у тому, що його лобова битва проти Джошуа таки відбудеться.