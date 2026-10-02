Чісора відреагував на повернення Джошуа до молодого тренера перед битвою з Ф'юрі

Британський боксер Дерек Чісора (36-14, 23 КО) попросив вибачення у 33-річного тренера Бена Девісона, який відновив співпрацю з Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Про це він заявив у коментарі для Fight Hub TV.

"Джошуа справді повернувся до нього. Я спілкувався з Беном Девісоном після того, як записав подкаст із Тоні Белью. Він пояснив мені причини того, що сталося в тих боях, і я хочу перепросити. Я казав, що він гівняний тренер, але хочу забрати ці слова назад і вибачитися перед ним, адже він пояснив мені ситуацію. Тож я зараз перепрошую", – сказав Дерек.

42-річний ветеран боксу припустив, чи буде Джошуа мати перевагу у бою проти Ф'юрі, адже свого часу його наставник працював із Тайсоном.

"Тайсон – справжній звір. Його ніщо не може вибити з колії. Розумієш, це хлопець, який виріс, ночуючи у каравані. Таких людей ніщо не лякає і не збиває з пантелику. Можна найняти тренера Тайсона, але це його не хвилює. Йому байдуже. Він – циган, який любить битися", – наголосив британець.

Нагадаємо, що Джошуа повернувся до роботи з Девісоном перед битвою з "Циганським королем". До цього Ей Джея до двох переможних поєдинків готувала команда Олександра Усика. Щоправда, Ентоні не припинив співпрацю з представниками непереможеного українця. Девісон буде працювати пліч-о-пліч із командою Усика.

Цікаво, що Тайсон вже відреагував на такий крок суперника та назвав єдиний варіант, як Ей Джей зможе його перемогти.

Битва Ф'юрі – Джошуа запланована на 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.