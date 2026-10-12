Моє тіло зараз дуже міцне: Джошуа назвав свою перевагу над Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) розповів, що володіє більшим багажем досвіду, ніж Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Про це він висловився в інтерв'ю The Ring.

Я почуваюся свіжим. У мене безумовно було кілька травм протягом кар'єри, і я вчуся не просто справлятися з ними, а й позбуватися їх. Моє тіло зараз дуже міцне. Мій розум дуже міцний, і я не зазнав великої шкоди. Я добре підкований. Я дуже досвідчений. Я виходив у ринг із чудовими бійцями й маю набагато більший досвід, ніж мій майбутній суперник Тайсон Ф'юрі. Ми повинні довести, що цей бій виправдає очікування й стане одним із найкращих поєдинків в історії британського боксу", – сказав Ей Джей.

Бій Ф'юрі – Джошуа запланований на 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

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До протистояння Ентоні готуватиме Бен Девісон, до якого він повернувся після успішної роботи з командою Олександра Усика. Однак співпраця не припиниться. 33-річний наставник працюватиме пліч-о-пліч із спеціалістами з оточення українського боксера.

Водночас промоутер британця Едді Гірн заявляв, що з Джошуа працюватиме одразу декілька спеціалістів, аби отримати додаткову перевагу над Тайсоном. Сам Ф'юрі негативно відреагував на такий тренерський камбек Ей Джея.