Важко себе налаштувати проти ноунейма: Ф'юрі оцінив виступ Джошуа в битві з Пренгою

Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) поділився думками щодо останнього виступу Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) в поєдинку проти албанського боксера Крістіана Пренги (20-2, 20 КО).

Його слова передає Ring Magazine.

"Циганський король" вважає, що Ей Джей не налаштувався потрібним чином на цей бій. Він переконаний, що на їхнє очне протистояння британець вийде з іншим рівнем концентрації.

"Знаєш, я міг би зараз сидіти тут і розносити його, але мені від цього жодної користі. Якщо чесно, це надважка вага. Тебе може вирубити будь-хто та в будь-який момент. І всі ці так звані розминочні бої – вони ризиковані, тому що кожен, із ким ти виходиш на такий бій, хоче вибити з тебе мізки. Бо якщо він переможе, для нього це як зірвати джекпот. Тож так, усі ці бої ризиковані, і тобі потрібен хороший партнер, щоб зробити класний бій. А якщо ти виходиш проти якогось ноунейма, важко себе на це налаштувати. Але я впевнений, що на найбільший бій, який тільки бачила світова історія, він точно налаштується", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що в тому протистоянні Пренга двічі відправив Джошуа в нокдаун у першому раунді. Вже в наступному Ей Джей нокаутував албанця.

Нагадаємо, що Тайсон та Ентоні розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятиме спеціальний пояс "Битва за Британію".

Напередодні прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Шон Портер. Ексчемпіон світу фаворитом вважає "Циганського короля".