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Не з Усиком: Вайлдер може отримати несподіваний бій в андеркарді Ф'юрі – Джошуа

Софія Кулай — 9 жовтня 2026, 12:55
Не з Усиком: Вайлдер може отримати несподіваний бій в андеркарді Ф'юрі – Джошуа
Деонтей Вайлдер
instagram.com/bronzebomber

Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) може повернутися у ринг поєдинком із Джеєм Опетаєю (31-0, 24 КО).

Про це інформує Inside The Ring.

Їхнє потенційне протистояння може відбутися в андеркарді вечора боксу Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа 11 грудня 2026 року у Кардіффі (Уельс).

Журналіст Ring Magazine Майк Коппінджер відреагував на такий можливий двобій.

"Крута ідея для цього бою! Опетая отримає гучне американське ім'я для розкрутки та залишиться в тонусі, поки готується до травневого поєдинку проти Бенавідеса у першій важкій вазі. А Вайлдер зі своїм нищівним ударом усе ще становить небезпеку. Подивимося, чи це станеться…", – написав Коппінджер у соцмережі Х.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Опетая переміг володаря титулу WBC Ноеля Мікаеляна у Лас-Вегасі, відібравши титул в опонента. Після цієї звитяги Девід Бенавідес запропонував Джею провести лобову дуель. На цю пропозицію він погодився.

Цікаво, що Олександр Усик заявляв, що хоче вийти в один ринг проти Вайлдера. Вже навіть була інформація, що можлива зустріч може відбутися у березні 2027 року у США. Ветеран боксу Дерек Чісора вже навіть встиг зробити прогноз на потенційну дуель.

Раніше британський надважковаговик Джонні Фішер також зазіхнув на бій проти "Бронзового бомбардувальника".

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