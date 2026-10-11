Я просто зніс би їх: Тайсон – про бій Ф'юрі проти Джошуа

Колишній абсолют Майк Тайсон зізнався, кого підтримуватиме в поєдинку між британськими боксерами Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Про це він розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Тайсона назвали на мою честь – тому я завжди з ним. Я обожнюю Тайсона Ф'юрі. Ось чому я ніколи не зможу піти проти нього. Було б чудово, якби він переміг Джошуа", – сказав легендарний боксер.

Також американець оцінив свої шанси в гіпотетичному протистоянні із зірковими британцями. Він переконаний, що у своєму праймі здолав би обох:

"Слухайте, якщо ви запитаєте мене, чи переміг би я їх, якби мені було 20 років – то так, без жодних сумнівів. Я просто зніс би їх. Але вони дійсно хороші бійці, і я поважаю всі їхні навички. Битися з ними у будь-якому випадку було б дуже важко".

Зазначимо, що Тайсон та Ентоні розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.

Напередодні прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Агіт Кабаєл. Чемпіон світу фаворитом вважає "Циганського короля".