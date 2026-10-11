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У нього вищий боксерський інтелект: чемпіон світу зробив прогноз на бій Джошуа – Ф'юрі

Денис Іваненко — 11 жовтня 2026, 08:03
У нього вищий боксерський інтелект: чемпіон світу зробив прогноз на бій Джошуа – Ф'юрі
Ф'юрі – Джошуа
Getty Images

Володар пояса WBC в надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) прогнозує перемогу Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) в поєдинку проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Про це він розповів в інтерв'ю Ring Magazine

"Мої прогнози на бої часто виявляються хибними, але це лише моя думка. Ф'юрі – кращий боксер, у нього вищий боксерський інтелект. Проте в надважкій вазі є лише один боєць, здатний перемагати суперників однією рукою, – це Ентоні Джошуа.

Це дуже цікавий поєдинок для вболівальників. Але якщо робити прогноз, то я вважаю, що переможе Тайсон – чи то за очками, чи нокаутом, побачимо. У будь-якому разі, я ставлю на Ф'юрі", – сказав Кабаєл.

Зазначимо, що Тайсон та Ентоні розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.

Напередодні прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Шон Портер. Ексчемпіон світу фаворитом вважає "Циганського короля".

Нагадаємо, що Ф'юрі після цього поєдинку хоче провести трилогію з Усиком. Британець заявляв, що протистояння із Джошуа для нього лише бій для розігріву.

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