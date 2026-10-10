З нуля став мільйонером і чемпіоном світу: Ф'юрі похвалив Джошуа

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) зізнався, що поважає Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO), попри величезну кількість негативних коментарів у бік Ей Джея.

Про це він розповів у коментарі The Ring.

"Я поважаю Ей Джея як людину за те, чого він досяг сам: з нуля став мільйонером і чемпіоном світу, хоча почав займатися боксом пізно. Тож це треба поважати. Він досягнув неймовірних успіхів. Але це ж частина гри, чи не так? Усі ці розмови. Якби я і він не говорили, який сенс взагалі тут бути?" – заявив Тайсон.

"Циганський король" неодноразово називав майбутнього опонента "бомбілдером", який нічого не може у рингу, незважаючи на свої великі параметри.

Бій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

До протистояння Ентоні готуватиме Бен Девісон, до якого він повернувся після успішної роботи з командою Олександра Усика. Однак співпраця не припиниться. 33-річний наставник працюватиме пліч-о-пліч із спеціалістами з оточення українського боксера.

Водночас промоутер британця Едді Гірн заявляв, що з Джошуа працюватиме одразу декілька спеціалістів, аби отримати додаткову перевагу над Тайсоном. Сам Ф'юрі негативно відреагував на такий тренерський камбек Ей Джея.