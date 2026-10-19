У перервах дивилися перший бій з Ф'юрі: Усик зізнався, як мотивував гравців Полісся у матчі з Динамо

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів, як власним прикладом мотивував футболістів житомирського Полісся у перервах матчу 9-го туру УПЛ-2026/27 проти київського Динамо.

Про це він висловився у коментарі Football Hub.

"Єдине, про що прошу хлопців – віддаватися до кінця на 100 відсотків. Я не можу їм порадити, як їм грати, тому що вони кращі за мене у цьому спеціалісти. Я в своєму розряді спорту чогось досяг, вони в своєму досягають. Але я розумію психологію спорту: що треба сказати, як треба сказати. І дійсно, хлопці дивилися в усіх перервах, які були, мій перший бій з Тайсоном Ф'юрі. Так, ми спілкувалися. Дехто з них питав: "А от у цей раунд який у тебе стан був?" Я це все пояснював", – сказав український боксер.

В обох поєдинках 2024 року Усик перемагав Ф'юрі за рішенням суддів. Українець став автором дебютних поразок Тайсона у професійній кар'єрі. Після них він вчергове оголосив про закінчення кар'єри, яку згодом знову відновив.

Усик додав, що потрібно завжди підтримувати команду та бути одним цілим. За словами Олександра, навіть у складні моменти у матчах протистояннях не потрібно відсторонюватися.

"Я їм кажу: "Треба грати до кінця. Ви можете все, якщо просто будете трошки наполегливіші, трошки сміливіші, трошки нахабніші по-спортивному". Тільки це. Навчити їх займати позицію якусь хорошу – як я їм? Бо вони самі це знають", – наголосив боксер.

Нагадаємо, що Полісся навіть у меншості впевнено переграло Динамо на очах в Усика з рахунком 3:1. Хеттрик у ворота киян оформив Ігор Краснопір.

Ця поразка стала останньою для Ігоря Костюка на посаді головного тренера київської команди. Його обов'язки тимчасово виконуватиме Мацей Кендзьорек.

Цікаво, що непереможений боксер, який є віцепрезидентом житомирського клубу, передбачив звитягу "вовків" над столичним суперником.

Раніше Мирон Маркевич розкритикував гру динамівців у матчі проти команди Руслана Ротаня. Український наставник заявив, що гравці "біло-синіх" не відповідають рівню клубу.

Додамо, що Полісся набрало 22 бали та продовжує перегони за Шахтарем, який є лідером сезону (24 очки). Натомість Динамо з 16 пунктами замикає трійку лідерів. Однак киянам "у спину дихають" Карпати, Харків (в обох по 15 балів), ЛНЗ і Зоря (в обох по 14 очок).