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Ф'юрі дав лаконічну оцінку бою Дюбуа – Вордлі

Руслан Травкін — 18 жовтня 2026, 03:01
Ф'юрі дав лаконічну оцінку бою Дюбуа – Вордлі
Тайсон Ф'юрі
instagram.com/tysonfury/

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) дав оцінку бою Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі, в якому "Динаміт" здобув перемогу нокаутом під час другого раунду.

Слова "Циганського короля" цитує BBC.

"Це був дуже захоплюючий поєдинок у гевівейті між Дюбуа та Вордлі – обидва хлопці показали себе з найкращого боку.

Вітаю Даніеля з тим, що він захистив свій пояс завдяки чудовому нокауту – ось так і треба їх вибивати, великий Ден!

Саме це і чекає на Ей-Джея (Ентоні Джошуа – прим) 11 грудня".

Зазначимо, що Дюбуа мав тотальну перевагу за влучними ударами. Огляд поєдинку можна переглянути в цій новині

Бій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа Фабіо Вордлі

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