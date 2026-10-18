Ф'юрі дав лаконічну оцінку бою Дюбуа – Вордлі
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) дав оцінку бою Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі, в якому "Динаміт" здобув перемогу нокаутом під час другого раунду.
Слова "Циганського короля" цитує BBC.
"Це був дуже захоплюючий поєдинок у гевівейті між Дюбуа та Вордлі – обидва хлопці показали себе з найкращого боку.
Вітаю Даніеля з тим, що він захистив свій пояс завдяки чудовому нокауту – ось так і треба їх вибивати, великий Ден!
Саме це і чекає на Ей-Джея (Ентоні Джошуа – прим) 11 грудня".
Зазначимо, що Дюбуа мав тотальну перевагу за влучними ударами. Огляд поєдинку можна переглянути в цій новині.
Бій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.