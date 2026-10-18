Ф'юрі дав лаконічну оцінку бою Дюбуа – Вордлі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) дав оцінку бою Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі, в якому "Динаміт" здобув перемогу нокаутом під час другого раунду.

Слова "Циганського короля" цитує BBC.

"Це був дуже захоплюючий поєдинок у гевівейті між Дюбуа та Вордлі – обидва хлопці показали себе з найкращого боку.

Вітаю Даніеля з тим, що він захистив свій пояс завдяки чудовому нокауту – ось так і треба їх вибивати, великий Ден!

Саме це і чекає на Ей-Джея (Ентоні Джошуа – прим) 11 грудня".