Просто рознесу цього хлопця: Хргович оцінив потенційний реванш проти Дюбуа

Чемпіон IBF у гевівейті Філіп Хргович (21-1, 16 КО) висловився про потенційний реванш проти Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО), пригадавши перший бій, у якому зазнав поразки.

Про цей двобій він розповів для DAZN Boxing.

"Вже з першого раунду в мене були сильні розсічення біля обох очей. І навіть попри це я вигравав бій. Тому я на сто відсотків упевнений, що якщо буду здоровим, без травм, то просто рознесу цього хлопця. Він не мого рівня. Він повільний. Але мушу визнати, що в нього хороший джеб. Один із найкращих у дивізіоні. Але я, чорт забирай, просто рознесу його, коли ми знову зустрінемося у рингу", – заявив хорват.

У ніч із 17-го на 18-те жовтня Даніель легко нокаутував Фабіо Вордлі у реванші в Лондоні. Після закінчення поєдинку на ринг підійнявся Хргович та кинув виклик 29-річному британцю.

Нагадаємо, що Дюбуа та Хргович вже виходили в один ринг. 1 червня 2024 року "Динаміт" завоював титул тимчасового чемпіона IBF у важкій вазі після того, як у 8-му раунді рефері зупинив двобій через два розсічення хорватського боксера.

Раніше хорватський боксер порадив Вордлі закінчити кар'єру після другої поразки від Даніеля. Однак Фабіо вже заявив, що повернеться на ринг ще сильнішим.