Раніше Тайсон переміг би: Джонс оцінив шанси Дюбуа у потенційному бою проти Ф'юрі

Колишній менеджер Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО) переконаний, що його ексклієнту до снаги перемогти у потенційному бою Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Про це він розповів у коментарі iFL TV.

"Гадаю, що зможе. Зараз – так. Раніше – ні. Думаю, раніше Тайсон переміг би", – лаконічно відповів Сем Джонс.

Відомий функціонер припустив, чи міг би "Динаміт" нокаутувати "Циганського короля", пригадавши Ріко Верховена у бою проти Олександра Усика.

"Важко сказати. Зрештою, бокс – це спорт для молодих, чи не так? Так, трапляються справжні феномени, але погляньте хоча б на останній бій Усика. Йому було непросто проти Ріко – кікбоксера. Нічого особистого, але він кікбоксер. Таке трапляється з кожним. Тайсон Ф'юрі на піку своєї форми був неймовірним, безперечним номером один. Розумієте, про що я? Вони з Усиком – два найвидатніші бійці цього покоління", – зазначив експредставник команди Даніеля.

Також колишній менеджер Дюбуа оцінив, чи випереджає Даніель за рівнем Усика.

Раніше промоутер Френк Воррен не виключив можливого двобою "Динаміта" проти Ф'юрі.

Нагадаємо, що 17 жовтня 29-річний британець переміг нокаутом у 2-му раунді Фабіо Вордлі. Після цього він отримав виклик на бій від Філіпа Хрговича.

Натомість наступний двобій Тайсона ще попереду. 11 грудня "Циганський король" у британській дуелі зіштовхнеться з Ентоні Джошуа. Вихід обох британців на ринг у Кардіффі очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.