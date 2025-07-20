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Гірн здивував баченням щодо майбутнього Усика після неймовірної перемоги над Дюбуа

Руслан Травкін — 20 липня 2025, 04:47
Гірн здивував баченням щодо майбутнього Усика після неймовірної перемоги над Дюбуа
Едді Гірн
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Промоутер Ентоні Джошуа та ще низки провідних боксерів світу Едді Гірн зізнався, що хотів би, щоб Олександр Усик (24-0, 15 КО) завершив кар'єру після перемоги над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Про це він сказав у коментарі для Stomping Ground.

"Я б хотів, щоб він завершив кар’єру, але якщо він має бажання продовжувати – бажаю йому успіху. Це був чудовий виступ, і не можна сказати, що він сповільнився. Тож нехай продовжує, якщо хоче", – заявив Едді.

Це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.

Після бою із британським боксером Олександр Усик провів битву поглядів із відомим американським блогером Джейком Полом, а на пресконференції українець заявив, що бій за правилами ММА з Полом можливий.

Окрім того, український чемпіон у флешінтерв'ю заявив про можливий третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

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Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.

Нагадаємо, що в андеркарді поєдинку український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0-1, 19 КО) поступився британцю Соломону Дакресу (10-1, 3 KO). Ця поразка стала для українського боксера першою на професійному рингу.

Водночас перемогу над британцем Льюїсом Едмондсоном святкуав володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (12-0, 4 КО).

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