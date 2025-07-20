Відомий промоутер пояснив, чому не варто організовувати бій Усик – Ітаума
Промоутер Едді Гірн відреагував на бажання Туркі Аль-Шейха влаштувати бій Олександр Усик (24-0, 15 КО) – Мозес Ітаума (12-0, 10 КО). Глава Matchroom Boxing вважає, що 20-річний боксер не зможе нав'язати гідну опозицію українцю.
Про це Едді сказав у коментарі для Stomping Ground.
"Дивіться, найкраща перемога Мозеса – над Майком Балоганом. Він, по суті, ще не бився з топовими надважковаговиками, які входять до першої п’ятдесятки у світі.
Зараз він битиметься з Ділліаном Вайтом – це чудовий крок з боку матчмейкінгу. Якщо Мозес здолає його, у нього буде ще багато часу. Мозес небезпечний для будь-кого, але, на мою думку, Усик зараз просто бавився б із ним.
Мозес – класний боєць, я його високо оцінюю, але не можна від поєдинку з Балоганом одразу переходити до бою з Усиком. І навіть після Вайта цього робити не можна.
Подивіться на Дюбуа: він пройшов Міллера, Хрговича, Джошуа – і його повністю розібрали, особливо з другого раунду. Просто феноменально", – сказав Гірн.
Зазначимо, що Едді Гірн вважає, що Усик має битися з Джозефом Паркером. Цю думку поділяє і Френк Воррен, який представляє інтереси Ітауми.
Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував у п'ятому раунді Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).
Завдяки цій звитязі українець увійшов в історію, як перший боксер, який вдруге зумів стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.
Після бою Олександр оголосив ім'я наступного потенційного суперника.