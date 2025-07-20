Відомий промоутер пояснив, чому не варто організовувати бій Усик – Ітаума

Промоутер Едді Гірн відреагував на бажання Туркі Аль-Шейха влаштувати бій Олександр Усик (24-0, 15 КО) – Мозес Ітаума (12-0, 10 КО). Глава Matchroom Boxing вважає, що 20-річний боксер не зможе нав'язати гідну опозицію українцю.

Про це Едді сказав у коментарі для Stomping Ground.

"Дивіться, найкраща перемога Мозеса – над Майком Балоганом. Він, по суті, ще не бився з топовими надважковаговиками, які входять до першої п’ятдесятки у світі.

Зараз він битиметься з Ділліаном Вайтом – це чудовий крок з боку матчмейкінгу. Якщо Мозес здолає його, у нього буде ще багато часу. Мозес небезпечний для будь-кого, але, на мою думку, Усик зараз просто бавився б із ним.

Мозес – класний боєць, я його високо оцінюю, але не можна від поєдинку з Балоганом одразу переходити до бою з Усиком. І навіть після Вайта цього робити не можна.

Подивіться на Дюбуа: він пройшов Міллера, Хрговича, Джошуа – і його повністю розібрали, особливо з другого раунду. Просто феноменально", – сказав Гірн.