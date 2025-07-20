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Глава Matchroom Boxing назвав найкращого суперника для Усика з усіх можливих

Руслан Травкін — 20 липня 2025, 05:23
Глава Matchroom Boxing назвав найкращого суперника для Усика з усіх можливих
Едді Гірн
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Глава Matchroom Boxing Едді Гірн вважає, що наступним суперником Олександра Усика (24-0, 15 КО) після перемоги над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) має стати Джозеф Паркер.

Про це промоутер Ентоні Джошуа сказав у коментарі для Stomping Ground.

"Чесно кажучи, я хотів би побачити, щоб Джозеф отримав свій шанс. А бій Джозефа з Усиком був би чудовим, до речі. Але що ще Усик має зробити? Якщо він завершить кар’єру зараз, то увійде в історію як найвеличніший боксер свого покоління.

Спадщина – це те, що формується з роками. Коли мине час, ми по-справжньому почнемо цінувати те, що він зробив. Не забувайте, він завойовував титули на території суперників на шляху до звання абсолютного чемпіона світу у крузервейті. Це феноменально", – сказав Гірн.

Зазначимо, що Джозеф мав битися з Даніелем Дюбуа наприкінці лютого. Британець тоді знявся з бою через хворобу за три дні до події.

Його замінив Мартін Баколе. Паркер нокаутував конголезця у другому раунді.

За кар'єру новозеландець програвав лише Ентоні Джошуа, Ділліану Вайту та Джо Джойсу. Паркер виграв шість боїв поспіль.

Нагадаємо, Усик та Паркер уже обговорили можливий бій, відразу після завершення поєдинку з Дюбуа.

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