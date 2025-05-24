Познущався за 2 раунди: Ітаума брутально нокаутував досвідченого Балогуна
Мозес Ітаума
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Талановитий 20-річний британський надважковаговик Мозес Ітаума (12-0, 10 КО) зійшовся на ринзі з досвідченим Майком Балоганом (21-2, 16 КО).
Ітаума нокаутував суперника в 2 раунді.
Уже в першому раунді 41-річний американець побував у нокдауні.
Побиття продовжилося і в другому раунді – знову нокдаун. Майк вирішив не здаватися. Замість того, щоб перевести дух, досвідчений боксер повів себе як новачок.
Балоган пішов уперед, Мозес на "відтяжці" підловив його контрударом. Кінець.
Бокс
Мозес Ітаума (Англія) – Майк Балоган (США) КО2 (10)
Нагадаємо, раніше Мозес говорив, що хоче стати чемпіоном світу. Ітаума також назвав фаворита двобою Усик – Дюбуа.