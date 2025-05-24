Познущався за 2 раунди: Ітаума брутально нокаутував досвідченого Балогуна

Талановитий 20-річний британський надважковаговик Мозес Ітаума (12-0, 10 КО) зійшовся на ринзі з досвідченим Майком Балоганом (21-2, 16 КО).

Ітаума нокаутував суперника в 2 раунді.

Moses Itauma DROPS Mike Balogun in the first round!! 😳#TaylorEssuman | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/qbdtvals3P — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 24, 2025

Уже в першому раунді 41-річний американець побував у нокдауні.

Побиття продовжилося і в другому раунді – знову нокдаун. Майк вирішив не здаватися. Замість того, щоб перевести дух, досвідчений боксер повів себе як новачок.

Балоган пішов уперед, Мозес на "відтяжці" підловив його контрударом. Кінець.

MOSES ITAUMA IS A BAD MAN!!! 😈#TaylorEssuman | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/hJFSU5deYp — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 24, 2025

Бокс

Мозес Ітаума (Англія) – Майк Балоган (США) КО2 (10)

Нагадаємо, раніше Мозес говорив, що хоче стати чемпіоном світу. Ітаума також назвав фаворита двобою Усик – Дюбуа.