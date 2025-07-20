Воррен: WBO вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти Паркера

WBO вже зобов’язала абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести обов’язковий захист титулу проти Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Про це одразу після бою Усик – Дюбуа повідомив промоутер Френк Воррен.

"Усик – легенда нашого часу, він неймовірний боєць. У будь-якому поколінні він був би великим. Я знімаю капелюха перед ним сьогодні. Даніель був готовий до цього бою, важко тренувався. Але жодних скарг, жодних виправдань, адже сьогодні переміг сильніший – видатний чемпіон.

WBO вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти Джозефа Паркера", – сказав Воррен.