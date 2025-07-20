Воррен: WBO вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти Паркера
WBO вже зобов’язала абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести обов’язковий захист титулу проти Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).
Про це одразу після бою Усик – Дюбуа повідомив промоутер Френк Воррен.
"Усик – легенда нашого часу, він неймовірний боєць. У будь-якому поколінні він був би великим. Я знімаю капелюха перед ним сьогодні. Даніель був готовий до цього бою, важко тренувався. Але жодних скарг, жодних виправдань, адже сьогодні переміг сильніший – видатний чемпіон.
WBO вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти Джозефа Паркера", – сказав Воррен.
Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував у п'ятому раунді Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).
Завдяки цій звитязі українець увійшов в історію, як перший боксер, який вдруге зумів стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.
Після бою Олександр оголосив ім'я наступного потенційного суперника.