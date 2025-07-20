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Воррен: WBO вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти Паркера

Олексій Мурзак — 20 липня 2025, 01:26
Воррен: WBO вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти Паркера
Джозеф Паркер
Getty Images

WBO вже зобов’язала абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести обов’язковий захист титулу проти Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Про це одразу після бою Усик – Дюбуа повідомив промоутер Френк Воррен.

"Усик – легенда нашого часу, він неймовірний боєць. У будь-якому поколінні він був би великим. Я знімаю капелюха перед ним сьогодні. Даніель був готовий до цього бою, важко тренувався. Але жодних скарг, жодних виправдань, адже сьогодні переміг сильніший – видатний чемпіон.

WBO вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти Джозефа Паркера", – сказав Воррен.

Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував у п'ятому раунді Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).

Завдяки цій звитязі українець увійшов в історію, як перший боксер, який вдруге зумів стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Після бою Олександр оголосив ім'я наступного потенційного суперника.

Олександр Усик Френк Воррен Джозеф Паркер Даніель Дюбуа Усик – Дюбуа 2

Усик – Дюбуа 2

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