Ентоні б'є зовсім інакше, ніж Усик: промоутер спрогнозував переможця можливого бою Джошуа – Верховен

Промоутер Едді Гірн припустив, як би склалося протистояння Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Його слова передає The Ring.

Він переконаний, що стиль Ріко був би ідеально зручним для Ей Джея. На його думку, це нагадувало б зустріч із Френсісом Нганну. Щоправда, Ріко набагато більш нестандартний і незручний боксер, ніж Нганну, але загальна картина схожа – постійний рух уперед, дещо незграбна та нетипова манера ведення двобою.

Водночас голова компанії "Matchroom Sport" розповів, що Верховен міг би припуститися занадто багато помилок, а Джошуа у таких ситуаціях спрацював би як снайпер. Тому він вважає, що Ентоні вдалося б відправити нідерландського кікбоксера у нокаут.

"Стилі завжди визначають бій, чи не так? І я не кажу, що Ентоні Джошуа не мав би серйозних проблем із Ріко. Думаю, вони були б у будь-кого. Він справді непростий суперник. Але я просто вважаю, що різниця полягає в тому, що Ентоні б'є зовсім інакше, ніж Усик. І справа не лише в силі удару, а й у швидкості та різкості його атак. Мені здається, що Ріко не зміг би витримати такі удари на початку бою. Звісно, якщо бій триває чотири, п'ять чи шість раундів, а Ріко все ще продовжує йти вперед, нав'язує боротьбу, постійно висить на тобі, працює жорстко, може зачепити ліктями в обміні – тоді, безумовно, стає дуже важко", – заявив промоутер.

Гірн не заперечив, що зустріч Джошуа – Верховен мож відбутися у майбутньому.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до кінця 11-го раунду. Джошуа оцінив потенційний реванш між боксерами.

Водночас у пресі з'явилася дата повернення нідерландського кікбоксера у ринг. Натомість Ентоні 25 липня проведе проміжний бій проти албанця Крістіана Пренги у саудівському Ер-Ріяді. Напередодні бійці провели першу битву поглядів. У своєму останньому поєдинку британець нокаутував блогера-боксера Джека Пола у 6-му раунді.

Раніше колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Джонні Нельсон запевнив, що Ріко вдався б "знайти ключі" до переможних дверей, якби на місці Усика був Джошуа.