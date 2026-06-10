Гірн оцінив реальність реваншу Усик – Верховен: Він ніби випадково опинився в бою проти кікбоксера

Промоутер Едді Гірн переконаний, що між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) повинен відбутися реванш, який має бути у рідній країні нідерландського кікбоксера.

Його слова передає The Ring.

Для такого другого двобою Гірн запропонував місто Амстердам, адже, на його думку, це місце для зустрічі із комерційної точки зору матиме величезний успіх. За його словами, уся ця ситуація нагадує йому битву Френсіса Нганну та Ентоні Джошуа.

"Я вважаю, що в реванші Усик значно переконливіше переможе Ріко Верховена. І з комерційної точки зору це набагато більший бій, ніж поєдинок із Кабаєлом. Хоча бій із Кабаєлом також великий. Це стадіонний поєдинок і все таке. Але якщо ти перебуваєш на тому етапі кар'єри, коли в тебе залишився один або два бої, навіщо тобі битися з Кабаєлом? Одна з проблем у попередньому бою Усика полягала в тому, що, як мені здається, він ніколи по-справжньому не був налаштований саме на цей поєдинок. Він тренувався максимально серйозно, але Усик – це людина спадщини, людина великих звершень. І він ніби випадково опинився в бою проти кікбоксера, який дав йому можливість виграти час. Гроші були хорошими, було весело, бій проходив біля пірамід, але це не був ще один чемпіонський поєдинок. Це не був бій за абсолютне чемпіонство", – заявив Гірн.

Промоутер додав, що реванш дасть йому нову мотивація, тому люди активно обговорювали момент із зупинкою першого бою за секунду до закінчення 11-го раунду. Суддя сигналізував про перемогу Усика технічним нокаутом. Своєю чергою, Ріко подав протест на фінальний результат зустрічі.

Також голова компанії "Matchroom Sport" припустив, чи може відбутись колись реванш між Усиком та Верховеном, якщо українець зазнає поразки у можливому поєдинку проти Агіта Кабаєла, який є обов'язковим претендентом по лінії WBC.

"Тут ключове питання: скільки боїв у нього залишилося? І якщо бути чесним, Усик повинен перемагати Ріко. Так, Верховен був чудовим, я не можу забрати у нього жодної заслуги. Але я просто вважаю, що після 11 раундів, проведених із ним, і з додатковою мотивацією Усик виграє цей бій більш переконливо. Хоча, звісно, Ріко – справжній монстр. Буде дуже цікаво. Напевно, Ріко попросить якусь божевільну суму за реванш. Але реальність така, що призовий фонд буде достатньо великим, щоб усі добре заробили", – відповів Едді.

Раніше Гірн закликав Усика дати реванш Ріко.

У боксерській спільноті вже з'являється чимало розмов навколо можливого реваншу, якого так бажає сам Ріко.

Одразу після зустрічі голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата повернення Верховена на боксерський ринг.

ФОТО: Denys Didkivskyi