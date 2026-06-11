Верховен відреагував на можливий бій із Джошуа

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен відреагував на слова промоутера Едді Гірна щодо ймовірного поєдинку з Ентоні Джошуа.

Про це він розповів в Інстаграм.

Голова компанії "Matchroom Sport" напередодні сказав, що Ріко був би ідеально зручним для Ей Джея. На його думку, це нагадувало б зустріч із Френсісом Нганну. Щоправда, Ріко набагато більш нестандартний і незручний боксер, ніж Нганну, але загальна картина схожа – постійний рух уперед, дещо незграбна та нетипова манера ведення двобою.

Водночас нідерландець заявив, що готовий перевірити припущення Гірна.

"Давай перевіримо", – написав Верховен.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до кінця 11-го раунду. Раніше Джошуа оцінив потенційний реванш між боксерами.

Раніше колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Джонні Нельсон запевнив, що Ріко вдався б "знайти ключі" до переможних дверей, якби на місці Усика був Джошуа.