Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Верховен відреагував на можливий бій із Джошуа

Олександр Булава — 11 червня 2026, 22:33
Верховен відреагував на можливий бій із Джошуа
Ріко Верховен
Денис Дідківський

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен відреагував на слова промоутера Едді Гірна щодо ймовірного поєдинку з Ентоні Джошуа.

Про це він розповів в Інстаграм.

Голова компанії "Matchroom Sport" напередодні сказав, що Ріко був би ідеально зручним для Ей Джея. На його думку, це нагадувало б зустріч із Френсісом Нганну. Щоправда, Ріко набагато більш нестандартний і незручний боксер, ніж Нганну, але загальна картина схожа – постійний рух уперед, дещо незграбна та нетипова манера ведення двобою.

Водночас нідерландець заявив, що готовий перевірити припущення Гірна.

"Давай перевіримо", – написав Верховен.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до кінця 11-го раунду. Раніше Джошуа оцінив потенційний реванш між боксерами.

Раніше колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Джонні Нельсон запевнив, що Ріко вдався б "знайти ключі" до переможних дверей, якби на місці Усика був Джошуа.

Едді Гірн Ентоні Джошуа Ріко Верховен

Едді Гірн

Може завершити кар'єру до 30 років: Гірн – про майбутнє Родрігеса
Гірн дав впевнений прогноз на переможця битви Джошуа – Ф'юрі
Ентоні б'є зовсім інакше, ніж Усик: промоутер спрогнозував переможця можливого бою Джошуа – Верховен
Світ завмре, коли ці двоє стануть один навпроти одного: Гірн – про цінність бою Джошуа проти Ф'юрі
Гірн оцінив реальність реваншу Усик – Верховен: Він ніби випадково опинився в бою проти кікбоксера

Останні новини