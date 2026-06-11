Тренер Усика оцінив бій із Верховеном та відхід на пенсію: Має завершити кар'єру у правильний момент

Якуб Хицький, тренер із фізичної підготовки Олександра Усика (25-0, 16 КО) дав свою оцінку підготовці українського чемпіона до бою проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО) та безпосередньо самому поєдинку.

Його слова наводить Sportowe Fakty.

Він переконаний, що з огляду на те, якими були прогнози перед боєм, то легше хвалити нідерландського кікбоксера, аніж Усика, який переміг технічним нокаутом за секунду до кінця 11-го раунду.

"Усик був дуже послідовним і дотримувався обраної стратегії. Він відчував і бачив, що суперник б'ється відкрито. Розумів, що потрібно влучити серією ударів. Він шукав позицію та стабільність, але раунди минали. Зрештою, він усе ж таки влучив своєю комбінацією і переміг. Так чи інакше, ми аналізуємо, чому під час цього бою він був менш активним на ногах. Це спорт. Його краса полягає в непередбачуваності", – сказав Хицький.

Польський фахівець заявив, що на загальну картину цієї зустрічі вплинули одразу декілька факторів. За його словами, Верховен – дуже фізично сильний хлопець, який нав'язував свій стиль, був стійким до ударів та ефективно затягував Олександра, котрий шукав спосіб для перемоги.

Хицький зізнався, що підготовка Усика до поєдинку була бездоганною. Олександр виконав усі поставлені перед ним цілі, не травмувався, а період спарингів був для нього дуже вдалим.

Наставник українця запевнив, що жодного "розслаблення", про яке так багато говорять, в Усика перед боєм із Ріко не було.

Польський спеціаліст відреагував на слова промоутера Олександра Красюка, який закликав Усика піти на пенсію, а також відповів хейтерам.

"Думка колишнього промоутера мене зовсім не дивує. Якби таку думку висловив чинний промоутер, тоді я б занепокоївся. Як команда, ми стійкі до такого роду критики. Так само, як і Усик. Саме Олександр навчив нас цього і вимагає такого підходу. Проте багато зауважень є по-людськи несправедливими. Я читаю, що нинішня команда нібито намагається штучно продовжувати кар'єру Олександра, що вводить його в оману щодо його психомоторних можливостей чи ознак старіння. Наша команда багато років створювалася для того, щоб оптимізувати його підготовку до боїв. Зараз наша мета і роль абсолютно зрозумілі. Усик має завершити кар'єру в правильний момент, не зазнавши жодної поразки", – відповів Хицький.

Раніше промоутер Едді Гірн закликав Усика дати реванш Ріко. У боксерській спільноті вже з'являється чимало розмов навколо можливого другого бою, якого так бажає сам Ріко.

Одразу після зустрічі голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата повернення Верховена на боксерський ринг.

ФОТО: Denys Didkivskyi