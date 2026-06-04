Ексчемпіон – про бій Джошуа – Верховен: Якби на місці Усика був Ей Джей, Ріко знайшов би до нього ключі

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Джонні Нельсон припустив, що замість Олександра Усика (25-0, 16 КО) у бою проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО) міг би бути Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Його цитує Seconds Out.

Він вважає, що Ей Джей уник такого протистояння, аби мінімізувати ризик отриманої поразки.

"Думаю, Джошуа мудро уникнув цього бою. Вважаю, він уникнув чогось, що могло б завершити його кар'єру. Ріко був сильним, великим, і деякі його удари лише трохи розминулися з підборіддям Усика.

Пам'ятайте, Ріко звик отримувати удари ногами в голову від ще більших суперників. Так, у Джошуа є сила і точність, але якщо він не зміг би зупинити його на ранній стадії бою, а Ріко почав би клінчувати, виснажувати його та використовувати свою фізичну міць, то, знаєте, хоча так не повинно бути, тепер ми вже знаємо, на що здатний Олександр. Якби на місці Усика був Ей Джей, Ріко знайшов би до нього ключі й упорався б із ним", – сказав Нельсон.