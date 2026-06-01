Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Джошуа та Пренга провели першу битву поглядів

Олександр Булава — 1 червня 2026, 20:17
Джошуа та Пренга провели першу битву поглядів
Ентоні Джошуа та Крістіан Пренга
Getty Images

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та албанець Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) вперше зійшлись у битві поглядів.

Бій Джошуа – Пренга відбудеться 25 липня в саудівському Ер-Ріяді.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку британець нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді.

Читайте також :
Гірн назвав дату бою між Джошуа та Ф'юрі

Бій проти Пренги стане для Джошуа проміжним перед битвою з Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО). Зірки гевівейти вже підписали контракт на проведення поєдинку.

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

Ексчемпіон світу спрогнозував переможця бою Джошуа – Ф'юрі
Він би переміг Джошуа: Браун оцінив рівень Верховена після бою з Усиком
Джошуа відреагував на важку перемогу Усика над Верховеном
Усик проти "короля кікбоксингу", повернення Ф'юрі та камбек Джошуа: календар боїв на 2026 рік
Гірн назвав дату бою між Джошуа та Ф'юрі

Останні новини