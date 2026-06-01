Джошуа та Пренга провели першу битву поглядів

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та албанець Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) вперше зійшлись у битві поглядів.

Бій Джошуа – Пренга відбудеться 25 липня в саудівському Ер-Ріяді.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку британець нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді.

Бій проти Пренги стане для Джошуа проміжним перед битвою з Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО). Зірки гевівейти вже підписали контракт на проведення поєдинку.