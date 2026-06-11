Може завершити кар'єру до 30 років: Гірн – про майбутнє Родрігеса
Промоутер Едді Хірн вважає, що чемпіон The Ring, WBA та WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (23-0, 16 КО) не планує тривалу боксерську кар'єру.
Його слова передає The Ring.
"Джессі – запеклий суперник. Він не хоче бути в спорті ще п'ять чи шість років. Він хоче найбільші бої якомога швидше. До того, як йому виповниться 30 років, він може піти на пенсію. Я думаю, що, можливо, навіть раніше.
Він, без сумніву, хоче пояси, але він хоче найбільші бої якнайшвидше, і ми маємо це цінувати", – розповів Гірн.
Наразі про завершення кар'єри не йдеться, оскільки 26-річний Родрігес (23-0, 16 нокаутів) у суботу, 13 червня, дебютує у вазі 53 кг проти володаря титулу WBA у напівлегкій вазі Антоніо Варгаса (19-1-1, 11 нокаутів).
Нагадаємо, Родрігес свій останній бій провів у листопаді, коли у 10 раунді нокаутував аргентинця Фернандо Мартінеса (18-1, 9 КО).