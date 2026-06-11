Може завершити кар'єру до 30 років: Гірн – про майбутнє Родрігеса

Промоутер Едді Хірн вважає, що чемпіон The Ring, WBA та WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (23-0, 16 КО) не планує тривалу боксерську кар'єру.

Його слова передає The Ring.

"Джессі – запеклий суперник. Він не хоче бути в спорті ще п'ять чи шість років. Він хоче найбільші бої якомога швидше. До того, як йому виповниться 30 років, він може піти на пенсію. Я думаю, що, можливо, навіть раніше.

Він, без сумніву, хоче пояси, але він хоче найбільші бої якнайшвидше, і ми маємо це цінувати", – розповів Гірн.