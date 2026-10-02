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Вайт: UFC продюсуватиме бій Джошуа – Ф'юрі

Олександр Булава — 2 жовтня 2026, 22:36
Вайт: UFC продюсуватиме бій Джошуа – Ф'юрі
Дейна Вайт
BoxingNews24

Один із керівників Zuffa Boxing Дейна Вайт заявив, що UFC відіграє вагому роль у просуванні бою між двома британськими ексчемпіонами в надважкій вазі — Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його слова передає MMA Fighting.

"Вчора у мене був Contender Series, а сьогодні я у Юті. Я багато літаю, але це занадто важка поїздка.

Я не просто займаюся промоушеном бою, ми його продюсуємо. UFC буде продюсувати це шоу. Я не розумію, як це може бути PR-катастрофою. Я правий", – сказав він.

Також Вайт відреагував на слова Едді Гірна, який напередодні заявив, що Дейна не бере участі в просуванні бою.

"Чи я брехав? Хіба я не промоутер? Хіба я не продюсую увесь цей бісів турнір? Відповідь – так. Я думаю, різниця між мною та Едді полягає в тому, що Едді намагається виграти якусь PR-битву. Едді любить бачити себе в інтерв'ю. Він любить багато говорити, а балаканина втягне тебе у бісові проблеми", – підсумував Вайт.

Зазначимо, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня в Кардіффі. Переможець протистояння отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Напередодні боксери провели першу спільну пресконференцію та зійшлися у дуелі поглядів. Тайсон вже також розкрив свою стратегію на бій.

Раніше прогноз на це протистояння зробив Філіп Хргович. Володар пояса IBF вважає фаворитом "Циганського короля".

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Дейна Вайт

Дейна Вайт

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