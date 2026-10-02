Вайт: UFC продюсуватиме бій Джошуа – Ф'юрі

Один із керівників Zuffa Boxing Дейна Вайт заявив, що UFC відіграє вагому роль у просуванні бою між двома британськими ексчемпіонами в надважкій вазі — Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його слова передає MMA Fighting.

"Вчора у мене був Contender Series, а сьогодні я у Юті. Я багато літаю, але це занадто важка поїздка. Я не просто займаюся промоушеном бою, ми його продюсуємо. UFC буде продюсувати це шоу. Я не розумію, як це може бути PR-катастрофою. Я правий", – сказав він.

Також Вайт відреагував на слова Едді Гірна, який напередодні заявив, що Дейна не бере участі в просуванні бою.

"Чи я брехав? Хіба я не промоутер? Хіба я не продюсую увесь цей бісів турнір? Відповідь – так. Я думаю, різниця між мною та Едді полягає в тому, що Едді намагається виграти якусь PR-битву. Едді любить бачити себе в інтерв'ю. Він любить багато говорити, а балаканина втягне тебе у бісові проблеми", – підсумував Вайт.

Зазначимо, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня в Кардіффі. Переможець протистояння отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Напередодні боксери провели першу спільну пресконференцію та зійшлися у дуелі поглядів. Тайсон вже також розкрив свою стратегію на бій.

Раніше прогноз на це протистояння зробив Філіп Хргович. Володар пояса IBF вважає фаворитом "Циганського короля".