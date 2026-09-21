Існує два варіанти: Пітер Ф'юрі спрогнозував результат бою Тайсона проти Джошуа

Британський тренер Пітер Ф'юрі висловився щодо довгоочікуваного протистояння Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) з Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Його слова передає Boxing News Online.

Фахівець вважає, що існує два можливі варіанти розвитку подій. Він прогнозує, що за очками перевагу матиме "Циганський король", а Ей Джей може знищити його племінника нокаутом.

"Чесно кажучи, я особливо про бій не думав. Тайсон або перебоксує його й дістанеться Джошуа, або Ентоні знайде свою ціль і знищить його. Тож тут або одне, або інше, чи не так? Побачимо, який саме варіант спрацює. Думаю, усе залежатиме від того, які плани на бій вони оберуть", – сказав Ф'юрі.

За останньою інформацією, боксери все ж проведуть очне протистояння у Великій Британії. Воно може відбутись 11 грудня в Кардіффі.

Нагадаємо, що напередодні Едді Гірн висловився про співпрацю Ей Джея з командою Олександра Усика. Промоутер натякнув, що до битви з Тайсоном його може готувати інший або оновлений тренерський штаб.