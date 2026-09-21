Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Існує два варіанти: Пітер Ф'юрі спрогнозував результат бою Тайсона проти Джошуа

Денис Іваненко — 21 вересня 2026, 12:20
Існує два варіанти: Пітер Ф'юрі спрогнозував результат бою Тайсона проти Джошуа
Ф'юрі – Джошуа
instagram.com/westtilldeath

Британський тренер Пітер Ф'юрі висловився щодо довгоочікуваного протистояння Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) з Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Його слова передає Boxing News Online.

Фахівець вважає, що існує два можливі варіанти розвитку подій. Він прогнозує, що за очками перевагу матиме "Циганський король", а Ей Джей може знищити його племінника нокаутом.

"Чесно кажучи, я особливо про бій не думав. Тайсон або перебоксує його й дістанеться Джошуа, або Ентоні знайде свою ціль і знищить його.

Тож тут або одне, або інше, чи не так? Побачимо, який саме варіант спрацює. Думаю, усе залежатиме від того, які плани на бій вони оберуть", – сказав Ф'юрі.

За останньою інформацією, боксери все ж проведуть очне протистояння у Великій Британії. Воно може відбутись 11 грудня в Кардіффі.

Нагадаємо, що напередодні Едді Гірн висловився про співпрацю Ей Джея з командою Олександра Усика. Промоутер натякнув, що до битви з Тайсоном його може готувати інший або оновлений тренерський штаб.

Читайте також :
Джошуа не продається: Гірн – про місце бою з Ф'юрі
Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Пітер Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Відомий інсайдер розкрив нову дату та місце британської битви Ф'юрі – Джошуа
Ей Джея слід посвятити в лицарі: Гірн – про шанси провести бій Ф'юрі – Джошуа у Великій Британії
Відомий інсайдер проаналізував можливе місце проведення бою Ф'юрі – Джошуа
Ми їм усім покажемо: Кабаєл назвав трьох ексчемпіонів світу, з якими хоче розділити ринг
Менеджер Фʼюрі назвав нову дату бою з Джошуа

Останні новини