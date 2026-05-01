Вайт – про бій Джошуа проти Ф'юрі: Якщо цього разу не відбудеться, то, мабуть, уже й ніколи

Британський супертяж Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) поділився думками щодо протистояння Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає Sky Sports Boxing.

Він переконаний, що його земляки влаштують битву у 2026-му. Вайт додав, що якщо дуель Джошуа – Ф'юрі не буде організована у поточному році, то вже не відбудеться ніколи.

"Якщо цього разу не відбудеться, то, мабуть, уже й ніколи. Є великий попит на цей поєдинок, і зараз саме час його провести", – заявив Вайт.

Ділліан розповів, що декілька місяців тому повинен був вийти у ринг проти Крістіана Пренги, з яким 25 липня поб'ється Ей Джей. Він назвав албанця непоганим бійцем, який є другим номером у своїй країні.

"Враховуючи, через що Джошуа пройшов останнім часом, це має значення. Ми не знаємо, як він відновився – як фізично, так і психологічно. У нього іноді бувають емоційні сплески, тому цей бій більше про перевірку його ментального стану. Після поразки і втрати близьких людей це, на мою думку, ідеальний варіант для повернення. І фанати мають цінувати вже те, що він усе ще у грі", – сказав 38-річний британець.

Також він оцінив можливість проведення проміжного двобою для "Циганського короля". Ділліан впевнений, що Тайсон не буде вдаватися до такого ризику, адже він добре підбирає суперників та знає усі свої сильні сторони – техніку та швидкість.

Вайт спрогнозував переможця протистояння Джошуа – Ф'юрі.

"Складне питання. Кілька років тому відповідь була б простішою. Зараз обидва старші, обидва пройшли через важкі бої й поразки. Тому це рівний бій – 50 на 50. Саме це й робить його таким цікавим", – відповів Ділліан.

Раніше повідомлялося, що поєдинок Джошуа та Ф'юрі відбудеться у четвертому кварталі 2026 року. Не виключено, що битва буде запланована на жовтень, а фаворитом на місце проведення буде лондонський "Вемблі".

Промоутер Френк Воррен вважає, що Тайсон зупинить Ентоні. Натомість Олександр Красюк рівно оцінює шанси обох боксерів, але підтримуватиме Ей Джея.