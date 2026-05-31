Британський супертяж оцінив, чи зміг би Ітаума завдати поразки Усику

Британський боксер Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) поділився думками щодо потенційної битви Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО).

Його слова передає iFL TV.

38-річний супертяж переконаний, що "Новий Майк Тайсон" здолав би українського боксера, який нещодавно ледь переміг Ріко Верховена.

"О, Ісусе. І той виступ минулих вихідних... Так", – відповів Ділліан.

Окремо Вайт оцінив шанси Ітауми у гіпотетичному протистоянні проти Верховена.

"Не знаю, бо Ріко – кікбоксер. Він жорсткий. Його стиль гірший, аніж у Двайта Мохаммеда Каві. Він гірший аніж у Емануеля Огастеса. Це божевілля. Це ефект Пітера Ф'юрі. Якщо подивитися на Тайсона Ф'юрі, коли його тренував Пітер, у нього були такі божевільні рухи. Але Ріко просто адаптував цей стиль по-своєму і зробив по-своєму. І він шалено рухався, але це було ефективно. Це було шалено ефективно. Як боксер, можна сказати, що так, Мозес може перемогти його, бо він з іншого виду спорту. Мозес набагато вибуховіший, ніж Олександр Усик. Він б'є сильніше, ніж Усик. Але Олександр набагато кращий боксер і набагато технічніший. Не знаю, Усик був травмований чи просто постарів?" – сказав Вайт.

Нагадаємо, що 16 серпня 2025 року Вайт був нокаутований Ітаумою у Саудівській Аравії.

Після своєї крайньої звитяги Мозес заявив, що хоче битися з Усиком. Проте українець пояснював, чому не має наміру проводити бій проти молодого британця, якого боїться хламати.

Колишній чемпіон світу Насім Хамед застеріг Олександра від поєдинку з Ітаумою, а Рой Джонс оцінив шанси "Нового Майка Тайсона" у потенційній зустрічі з непереможним боксером з Криму.

Раніше промоутер Френк Воррен відреагував на слова українця щодо відмови від можливого двобою проти Мозеса.