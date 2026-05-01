Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Вайт оцінив можливу трилогію з Чісорою: Я вже одного разу його приспав

Софія Кулай — 1 травня 2026, 10:30
Дерек Чісора
Getty Images

Британський супертяж Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) висловився про можливу трилогію із земляком Дереком Чісорою (36-14, 23 КО).

Його цитує Sky Sports Boxing.

Колишній суперник Мозеса Ітауми розповів, що Дерек ще не відійшов на пенсію та прагне провести третю очну битву.

"За його словами, "пенсія – для котів". Це його власні слова. Я б із задоволенням знову з ним побився. Не так багато боксерів мають шанс провести трилогію у своїй кар'єрі. Я б дуже цього хотів.

Думаю, це буде чудовий бій, бо ми обидва вже на такому етапі кар'єри, де не буде багато біганини чи рухів – ми просто станемо і будемо обмінюватися ударами", – сказав Ділліан.

38-річний боєць додав, що хотів би провести трилогію з Чісорою у найближчі місяці. Дерек готовий до такого дедлайну.

"Він мене не любить, я його не люблю. Він не хоче програти мені, я не хочу програти йому. Я вже одного разу його приспав і подарував йому один із найкращих снів у його житті. Тож це буде класно знову вийти в ринг", – відповів Вайт.

Нагадаємо, що Ділліан двічі переміг Чісору. Вперше це було 10 грудня 2016-го, коли захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBC у важкій вазі. Реванш відбувся через два роки (у 2018-му). У ньому Ділліан нокаутував Дерека в 11-му раунді.

У своєму останньому бою Вайт програв нокаутом Ітаумі у серпні 2025-го, тоді як Чісора поступився Деонтею Вайлдеру.

Раніше повідомлялося, що Ділліан наполягав на зустрічі з "Бронзовим бомбардувальником".

Останні новини