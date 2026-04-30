Ф'юрі може провести проміжний бій перед поєдинком з Джошуа – Воррен

Промоутер Френк Воррен, який представляє колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (35–2–1, 24 КО), заявив, що його клієнт може провести проміжний бій перед поєдинком проти Ентоні Джошуа (29–4, 26 КО).

Його слова передає Sky Sports.

"Він може вирішити, що хоче провести ще один бій. Мене це не здивує. Тайсон хоче бути зайнятим. У тому, що стосується боксу, Тайсону потрібен фокус у житті. Потрібна конкретна дата. А на цей момент дати немає, оскільки Ей Джей, очевидно, б'ється у липні.

Ей Джей б'ється 25 липня, потім він захоче повернутися в тренувальний табір – ось такі часові рамки. Тайсон волів би провести бій якомога швидше. Він би надав перевагу серпню або вересню", – сказав Воррен.