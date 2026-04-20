Він весь час тікає: Вайт наполягає на довгоочікуваному поєдинку з Вайлдером

Олександр Булава — 20 квітня 2026, 00:15
Ділліан Вайт
RingMagazine.com

Британський боксер Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) знову заявив про своє бажання провести бій проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 44 КО).

Його слова передає Boxing News 24/7.

"Я б із задоволенням побився з Деонтеєм Вайлдером. Я намагався влаштувати з ним бій уже половину своєї кар'єри.

Цей маленький сучий син весь час тікає. Тож так, подивимося", – сказав Вайт.

Востаннє Вайт виходив у ринг у середині серпня 2025-го, коли програв нокаутом у першому раунді Мозесу Ітаумі, тоді як Вайлдер 4 квітня 2026 року у Лондоні переміг за роздільним рішенням над Дереком Чісорою.

Читайте також :
Чісора та Махмудов вилетіли з рейтингу IBF: три зірки повернулись до чільної десятки

Раніше Чісора заявив, що не збирається завершувати кар'єру та хоче провести реванш з "Бронзовим бомбардувальником".

Колишній чемпіон спрогнозував переможця можливого бою Джошуа – Вайлдер
Вайт назвав єдиний шанс Махмудова у поєдинку з Ф'юрі
Зможу його нокаутувати, – Вайт хоче провести бій проти потенційного суперника Усика
Вайт вказав на небезпеку для Ф’юрі в бою з Махмудовим
У середніх або пізніх раундах Фабіо його зупинить, – Вайт спрогнозував переможця бою Вордлі проти Дюбуа

