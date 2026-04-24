Вайт кинув виклик ексчемпіону світу

Олександр Булава — 24 квітня 2026, 17:17
Ділліан Вайт
Британський боксер Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) знову заявив про своє бажання провести бій проти колишнього чемпіона світу Джозефа Паркера (36-4, 24 KO).

Його слова передає The Ring.

"Відчуваю, що в мені ще щось залишилося, тож подивимося, що ми зможемо зробити, щоб завершити на високій ноті. Я зараз тренуюся і хочу повернутися у травні або червні. Зараз усе зводиться до тренувань і того, що з'явиться на ці дати.

Є багато хороших бої. Джозеф Паркер – один із них. Я хотів би провести бій із Джозефом Паркером, думаю, це справді хороший поєдинок. Йому потрібно повернутися, йому потрібно розібратися зі своїми справами, я не знаю ситуації. А поки мені потрібно бути активним і провести повернення, тож подивимося", – сказав Вайт.

Востаннє Вайт виходив у ринг у середині серпня 2025-го, коли програв нокаутом у першому раунді Мозесу Ітаумі, тоді як Паркер поступився Фабіо Вордлі.

Він весь час тікає: Вайт наполягає на довгоочікуваному поєдинку з Вайлдером
Колишній чемпіон спрогнозував переможця можливого бою Джошуа – Вайлдер
Вайт назвав єдиний шанс Махмудова у поєдинку з Ф'юрі
Зможу його нокаутувати, – Вайт хоче провести бій проти потенційного суперника Усика
Вайт вказав на небезпеку для Ф’юрі в бою з Махмудовим

