Вайт кинув виклик ексчемпіону світу

Британський боксер Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) знову заявив про своє бажання провести бій проти колишнього чемпіона світу Джозефа Паркера (36-4, 24 KO).

Його слова передає The Ring.

"Відчуваю, що в мені ще щось залишилося, тож подивимося, що ми зможемо зробити, щоб завершити на високій ноті. Я зараз тренуюся і хочу повернутися у травні або червні. Зараз усе зводиться до тренувань і того, що з'явиться на ці дати.

Є багато хороших бої. Джозеф Паркер – один із них. Я хотів би провести бій із Джозефом Паркером, думаю, це справді хороший поєдинок. Йому потрібно повернутися, йому потрібно розібратися зі своїми справами, я не знаю ситуації. А поки мені потрібно бути активним і провести повернення, тож подивимося", – сказав Вайт.