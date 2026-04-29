Ф'юрі зупинить Джошуа: Воррен зробив прогноз на битву зірок гевівейту

Британський промоутер Френк Воррен висловився про бій ексчемпіонів світу у надважкій вазі Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Його слова передає talkSPORT.

Воррен не сумнівається в перемозі свого клієнта над Ей Джеєм.

"Бій покаже, хто з них кращий. Саме це люди хочуть бачити в кожному поєдинку – хто піде далі, а хто ні. Я вважаю, що Ф'юрі буде явним фаворитом у цьому бою – дуже явним. Думаю, він переможе і, ймовірно, навіть зупинить Джошуа", – сказав Воррен.

Поєдинок двох суперзірок світового боксу викличе величезний інтерес серед уболівальників та принесе значні прибутки організаторам шоу.

"Це буде мегаподія. Усі квитки розпродадуть. Я в цьому впевнений. Фанати цього хочуть, і бій покаже чудові результати. Він збере повний стадіон і буде успішним з точки зору продажів… Хоча ні, не на pay-per-view – він буде на Netflix", – додав промоутер.

Раніше повідомлялося, що контракт на бій Джошуа – Ф'юрі підписано. Поєдинок може відбутися у жовтні 2026 року на лондонському стадіоні "Вембі".

Перед цим ЕйДжей проведе бій проти 35-річного албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО), який відбудеться 25 липня.