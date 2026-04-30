Тотальне знищення: ексчемпіон світу зробив прогноз на битву Джошуа з Ф'юрі
Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився своєю думкою щодо можливого результату бою Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) з Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).
Його слова передає Metro.
"На мою думку, є два результати: або Тайсон Ф'юрі влаштує майстер-клас і переможе за очками, або Ентоні Джошуа влаштує тотальне знищення. Річ у тім, що якщо Джошуа дасть волю рукам і зблизиться, то у нього є міць, швидкість і навички, щоб розгромити Ф'юрі.
Усі скажуть, що ніхто не робив цього раніше. Але Деонтей Вайлдер, у якого лише половина технічних здібностей Джошуа, майже зробив це. Давайте не забувати, що Френсіс Нганну впустив Ф'юрі і створив йому реальні проблеми. Але ж перед цим боєм у нього був лише один професійний боксерський поєдинок", – заявив Белью.
Раніше повідомлялося, що контракт на бій Джошуа – Ф'юрі підписано. Поєдинок може відбутися у жовтні 2026 року на лондонському стадіоні "Вембі".
Перед цим ЕйДжей проведе бій проти 35-річного албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО), який відбудеться 25 липня.