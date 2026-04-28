Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Красюк назвав фаворита бою Джошуа – Ф'юрі

Софія Кулай — 28 квітня 2026, 12:33
Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика (24-0, 15 КО), поділився своєю думкою щодо майбутньої британської битви Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) проти Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Функціонер назвав це протистояння найочікуванішим у гевівейті й сказав, що воно буде цікавим для прихильників боксу. Красюк зізнався, кого підтримувати у цій зустрічі двох британців.

"Очікуємо захопливий білдап – буде багато спічів і випадів. Для мене це 50/50, але вболіватиму за Джошуа. Він мені якось ближче по духу, хоча якщо Ф'юрі переможе – не сильно засмучуся. Їм би одразу на три поєдинки контракт підписати", – сказав Красюк.

Двобій Ф'юрі – Джошуа відбудеться у четвертому кварталі 2026 року у рамках шоу Ring Magazine на Netflix. Усик вже висловився про майбутню дуель.

Перед цим Ей Джей проведе бій проти 35-річного албанця Крістіана Пренги, який відбудеться 25 липня. У своєму останньому поєдинку Ентоні нокаутував шоумена Джека Пола у шостому раунді.

Тайсон Ф'юрі 11 квітня здобув перемогу над Арсланбеком Махмудовим.

Ентоні Джошуа Олександр Красюк Тайсон Ф'юрі

Останні новини