Колишній чемпіон спрогнозував переможця можливого бою Джошуа – Вайлдер

Британський супертяж Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) висловився про потенційний бій Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 44 КО).

Його цитує Sky Sports.

Колишній чемпіон світу за версією WBC розповів, що був би не проти вийти в один ринг проти Ей Джея, але він переконаний, що для Джошуа пріоритетним суперником є "Бронзовий бомбардувальник". Останній 4 квітня 2026-го здолав Дерека Чісору.

"Якщо Джошуа поб'ється з Вайлдером, це будуть великі гроші, і, думаю, він його нокаутує. Я теж небезпечний суперник для Джошуа, але подивимось", – заявив Ділліан.

Вайт заговорив про ментальну сторону Ентоні після смертельної ДТП, у яку він потрапив наприкінці 2025 року. Внаслідок аварії загинуло його двоє тренерів-друзів. На думку Ділліана, Джошуа занадто рано повертається на ринг після трагедії.

"Йому потрібно більше часу, щоб усе осмислити й розібратися в тому, що відбувається. Бо те, що з ним сталося – це важка втрата. Не просто втрата, а дуже важка. Уяви: якщо ти потрапиш в аварію з двома незнайомцями, і вони загинуть – це вже буде важко. А тепер уяви, що це твої близькі, твоя сім'я – це зовсім інший рівень втрати", – додав Вайт.

Нагадаємо, що Джошуа тренується у тренувальному таборі Олександра Усика, який готується до бою проти Ріко Верховена 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет).

Тайсон Ф'юрі після своєї останньої перемоги над Арсланбеком Махмудовим кинув виклик Ентоні. Ей Джей спокійно відреагував на офіційний виклик "Циганського короля", запевнивши, що готовий побитися із ним хоч завтра.

Нагадаємо, що промоутер Едді Гірн анонсував можливу дуель Ф'юрі – Джошуа, яка може відбутись у грудні 2026 року.