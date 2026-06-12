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Джошуа – про присутність у таборі Усика: Якщо я сам у себе не вірю, який сенс мені там перебувати?

Софія Кулай — 12 червня 2026, 03:45
Джошуа – про присутність у таборі Усика: Якщо я сам у себе не вірю, який сенс мені там перебувати?
Ентоні Джошуа та Олександр Усик
instagram.com/usykaa

Колишній чемпіон світу у гевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) запевнив, що присутність Олександра Усика (25-0, 16 КО) поруч не вплине на нього, якщо він сам не віритиме у власні сили та потенціал.

Його слова передає The Ring.

"Багато хто бачить у тобі потенціал, але якщо ти сам у себе не віриш або не віриш тому, що вони говорять, то це не має значення. Тому неважливо, чи я поряд з Олександром Усиком. Якщо я сам у себе не вірю, який сенс мені там перебувати?

Я зрозумів важливість віри в себе, впевненості в собі, уміння бути своїм головним натхненником, а також перебування в оточенні людини, яка перемагала мене і перемагала найкращих", – сказав Ентоні.

Ей Джей додав, що зміг виявити деякі свої слабкі сторони та зрозумів, що тренування можуть покращити його, зробивши із нього довершеного бійця.

"Я вірю в те, що роблю, і думаю, що приймаю правильне рішення. Звичайно, це важко, але немає кращого місця для мене, ніж зараз в Іспанії, щоб здобути перемоги над Пренгою і Тайсоном Ф'юрі", – зазначив Джошуа.

Нагадаємо, що британський супертяж готувався у таборі Усика до попереднього свого двобою проти Джейка Пола, якого він нокаутував у 6-му раунді.

А вже 25 липня Джошуа поб'ється проти албанця Крістіана Пренги у саудівському Ер-Ріяді. Це буде проміжний бій для Ентоні перед битвою проти Ф'юрі.

Раніше колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Джонні Нельсон запевнив, що Ріко Верховену вдалося б "знайти ключі" до переможних дверей, якби на місці Усика був Джошуа.

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