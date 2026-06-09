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Ексчемпіон – про битву Джошуа з Ф'юрі: Якщо він вийде на ринг з вірою в себе, це буде тяжкий бій для Тайсона

Софія Кулай — 9 червня 2026, 06:21
Ексчемпіон – про битву Джошуа з Ф'юрі: Якщо він вийде на ринг з вірою в себе, це буде тяжкий бій для Тайсона
Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа
Getty Images

Колишній чемпіон світу у гевівейті Френк Бруно переконаний, що Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) покажуть хорошу очну битву.

Його слова наводить iFL TV.

Британський супертяж вважає, що протистояння точно відбудеться.

"Я не зовсім впевнений у тому, чи не постарів Тайсон Ф'юрі. Навіть його батько про це каже, розумієте? Але я сподіваюся, що в нього все буде добре", – сказав Френк.

Бруно припустив, чи зможе Ей Джей здолати "Циганського короля".

"У Тайсона є здатність відновлюватися після важких ударів, але я не впевнений. Джошуа дуже добре б'є, якщо вірить у себе. Якщо він вийде на ринг з вірою в себе, це буде тяжкий бій для Тайсона", – заявив Бруно.

Нагадаємо, що Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Напередодні британської битви обидва супертяжі проведуть проміжні поєдинки. Колишній чемпіон світу у легкій та першій напівсередній вазі Теофімо Лопес назвав фаворита британської дуелі.

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