Пренга зробив зухвалу заяву перед боєм з Джошуа

Албанський надважковаговик Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) поділився думками щодо майбутнього очного протистояння з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Його слова передає The Ring.

35-річний боксер, якому букмекери відводять мінімальні шанси на успіх (17/1), вважає, що його можливості здобути сенсаційну перемогу зросли після трагічної ДТП за участю Ентоні Джошуа у грудні, внаслідок якої загинули його друзі Латіф Айоделе та Сіна Гамі.

"Мені шкода його та його команду, але це, безперечно, вплине на нього. Гадаю, це перевага для мене", – сказав він.

Також боксер пригадав, як отримав пропозицію на бій з Джошуа.

"Я вже був у тренувальному таборі, бо готувався до бою 6 червня у Нью-Джерсі. Мені зателефонував мій менеджер Кіт Конноллі, він сказав: "У тебе є велика можливість". Я запитав: "Що відбувається?" Він просто сказав: "Дзвонить Ей Джей". Я відповів: "Поїхали". Це мій час. Мої тренери теж сказали, що я готовий вийти зараз", – розповів суперважковаговик.

Пренга заявив, що його впевненість зросла, коли він уперше зустрів Джошуа під час пресконференції.

"Я бачив усе, що Джошуа робив протягом останніх років. Я добре його знаю, бо стежив за ним із першого бою. Але це була наша перша особиста зустріч. Я нічого не відчуваю. Думаю, він менший, ніж я очікував. Я думав, що він буде більшим. Перейти від Джейка Пола до мене – це як від 0 до 100, брате. Я думаю, він казав, що цей бій – розігрів, бо хоче битися з Тайсоном Ф'юрі, але цього не станеться. Цей бій скасує поєдинок із Тайсоном Ф'юрі", – сказав Пренга.

Зазначимо, що бій Джошуа – Пренга відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді. Напередодні вони провели першу битву поглядів.

Цей поєдинок має стати проміжним для Ей Джея перед мегафайтом із Тайсоном Ф'юрі. Його планують організувати наприкінці 2026 року.