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Пренга зробив зухвалу заяву перед боєм з Джошуа

Олександр Булава — 11 червня 2026, 20:59
Пренга зробив зухвалу заяву перед боєм з Джошуа
Ентоні Джошуа та Крістіан Пренга
Getty Images

Албанський надважковаговик Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) поділився думками щодо майбутнього очного протистояння з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Його слова передає The Ring.

35-річний боксер, якому букмекери відводять мінімальні шанси на успіх (17/1), вважає, що його можливості здобути сенсаційну перемогу зросли після трагічної ДТП за участю Ентоні Джошуа у грудні, внаслідок якої загинули його друзі Латіф Айоделе та Сіна Гамі.

"Мені шкода його та його команду, але це, безперечно, вплине на нього. Гадаю, це перевага для мене", – сказав він.

Також боксер пригадав, як отримав пропозицію на бій з Джошуа.

"Я вже був у тренувальному таборі, бо готувався до бою 6 червня у Нью-Джерсі. Мені зателефонував мій менеджер Кіт Конноллі, він сказав: "У тебе є велика можливість". Я запитав: "Що відбувається?" Він просто сказав: "Дзвонить Ей Джей". Я відповів: "Поїхали". Це мій час. Мої тренери теж сказали, що я готовий вийти зараз", – розповів суперважковаговик.

Пренга заявив, що його впевненість зросла, коли він уперше зустрів Джошуа під час пресконференції.

"Я бачив усе, що Джошуа робив протягом останніх років. Я добре його знаю, бо стежив за ним із першого бою. Але це була наша перша особиста зустріч. Я нічого не відчуваю. Думаю, він менший, ніж я очікував. Я думав, що він буде більшим.

Перейти від Джейка Пола до мене – це як від 0 до 100, брате. Я думаю, він казав, що цей бій – розігрів, бо хоче битися з Тайсоном Ф'юрі, але цього не станеться. Цей бій скасує поєдинок із Тайсоном Ф'юрі", – сказав Пренга.

Зазначимо, що бій Джошуа – Пренга відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді. Напередодні вони провели першу битву поглядів.

Цей поєдинок має стати проміжним для Ей Джея перед мегафайтом із Тайсоном Ф'юрі. Його планують організувати наприкінці 2026 року.

Ентоні Джошуа Крістіан Пренга

Крістіан Пренга

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