Вайт відмовився називати місце проведення бою Джошуа – Ф'юрі

Генеральний директор UFC та один з керівників Zuffa Boxing Дейна Вайт розповів, що знає, де відбудеться британська битва між Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Його цитує Boxing News 24.

Однак навідріз відмовився розкривати місце проведення бою.

"Послухайте, якби я був готовий це оголосити, я б вам сказав. Знову ж таки, ще в Борнмуті я говорив, що знаю, де пройде бій", – відповів Вайт.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року.

Також вже заговорили про можливе проведення двобою у США, однак інсайдер Ден Рафаель спростував ці чутки.

Після цього фігурувала інформація про проведення поєдинку у Лондоні. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розповів, що досі не отримав погодження влади столиці Великої Британії щодо можливості організації цього двобою.

Додамо, що напередодні очної битви обидва бійці проведуть проміжні поєдинки. Ей Джей 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) поб'ється проти албанця Крістіана Пренги, тоді як "Циганський король" 24 липня проведе бій проти польського ветерана Маріуша Ваха у Таїланді.