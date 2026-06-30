Вайт заінтригував відповіддю про бій Усик – Вайлдер під егідою Zuffa Boxing

Генеральний директор UFC та один з керівників Zuffa Boxing Дейна Вайт розповів, чи можливий бій Олександра Усика (25-0, 16 КО) на його шоу.

Його слова передає Fight Hub TV.

Він не виключив, що прощальний бій українського боксера може відбутися під егідою Zuffa. Також він лаконічно відреагував, чи може стати суперником Усика у такому протистоянні Деонтей Вайлдер.

"Все можливо", – відповів Вайт.

Нагадаємо, що нещодавно українець звільнив чемпіонські пояси, попри це Олександр заявив, що не йде зі спорту та має ще провести "last dance".

Водночас авторитетне видання The Ring з посиланням на слова директора команди українця Сергія Лапіна повідомило, що наступним суперником Усика можуть стати Вайлдер або колишній чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс. Поєдинок може відбутися цього року в США та стати останнім у кар'єрі 39-річного боксера.

Раніше промоутер Едді Гірн поділився своєю думкою з приводу останнього опонента для Усика. За його словами, ним повинен стати "Бронзовий бомбардувальник".